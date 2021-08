Ultime Notizie Roma del 02-08-2021 ore 11:10 (Di lunedì 2 agosto 2021) Romadailynews radiogiornale lunedì 2 agosto Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno informazione di bilancio dei positivi covid in Italia sono 5321 i positivi ieri e testi individuati Secondo i dati del Ministero della Salute sono invece cinque le vittime in un giorno il tasso di deposito del 3,17% in aumento rispetto al 2,4% di sabato 230 ai pazienti ricoverati in terapia intensiva ingressi giornalieri secondo non sempre i dati del ministero sono stati 22 i ricoverati con sintomi dei Parti ordinari 1954 103 in più rispetto al sabato andiamo a Palermo dove una donna positiva al covid scappata sabato Grazie all’aiuto del dell’ospedale cervello Dove si ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 agosto 2021)dailynews radiogiornale lunedì 2 agosto Buongiorno dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno informazione di bilancio dei positivi covid in Italia sono 5321 i positivi ieri e testi individuati Secondo i dati del Ministero della Salute sono invece cinque le vittime in un giorno il tasso di deposito del 3,17% in aumento rispetto al 2,4% di sabato 230 ai pazienti ricoverati in terapia intensiva ingressi giornalieri secondo non sempre i dati del ministero sono stati 22 i ricoverati con sintomi dei Parti ordinari 1954 103 in più rispetto al sabato andiamo a Palermo dove una donna positiva al covid scappata sabato Grazie all’aiuto del dell’ospedale cervello Dove si ...

Advertising

fanpage : Aumentano i ricoveri in terapia intensiva - Corriere : I dati dell’Iss: «Il 99 per cento dei morti da febbraio non aveva completato il ciclo vaccinale» - fanpage : 'Per lavorare negli alberghi e nel settore ricettivo in generale bisogna essere vaccinati' C'è l'annuncio di Federa… - CatelliRossella : Cuba: governo respinge ultime sanzioni Usa contro polizia - America Latina - ANSA - morbinatilongo : I nostri uffici sono chiusi dal 1° al 27 agosto. Riapriremo lunedì 30 agosto 2021. Per emergenze potete contattarci… -