Tokyo 2020, lancio del disco: Osakue ultima in finale, Allman domina davanti a Pudenz e Perez (Di lunedì 2 agosto 2021) Si chiude con un amaro ultimo posto la finale del lancio del disco per Daisy Osakue. L'Azzurra non parte bene con 59.97 al primo lancio, il quale di fatto si rivelerà essere la sua misura finale. Infatti, arriveranno due nulli nei successivi due tiri, che la condannano all'ultimo posto e quindi lasciandola fuori anche dalle otto che si giocano la medaglia. La medaglia d'oro finisce al collo della statunitense Valarie Allman, a cui "basta" il primo lancio, con cui ha raggiunto i 68.98 metri. Alle sue spalle, la tedesca Kristin Pudenz, che ...

