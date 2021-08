“The Help”, una storia sull’integrazione razziale e il difficile dibattito sullo stereotipo (Di lunedì 2 agosto 2021) Questa sera su Rai 1 alle 21:10, va in onda “The Help”, pellicola scritta e diretta nel 2011 dal regista Tate Taylor, interpretata da Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer che vince l’Oscar come migliore attrice non protagonista. Un cast al femminile per raccontare la storia di segregazione raziale, ambizione e riscatto dal pregiudizio dilagante negli Stati Uniti degli anni Sessanta. Tratta dall’omonimo bestseller del 2009 di Kathryn Stockett, amica d’infanzia di Taylor. Il film ha ottenuto un enorme successo al botteghino (incassa 160 milioni di dollari solo negli Stati Uniti), e si rivela oggi uno dei film più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 agosto 2021) Questa sera su Rai 1 alle 21:10, va in onda “The”, pellicola scritta e diretta nel 2011 dal regista Tate Taylor, interpretata da Emma Stone, Viola Davis, Bryce Dallas Howard, Jessica Chastain, Octavia Spencer che vince l’Oscar come migliore attrice non protagonista. Un cast al femminile per raccontare ladi segregazione raziale, ambizione e riscatto dal pregiudizio dilagante negli Stati Uniti degli anni Sessanta. Tratta dall’omonimo bestseller del 2009 di Kathryn Stockett, amica d’infanzia di Taylor. Il film ha ottenuto un enorme successo al botteghino (incassa 160 milioni di dollari solo negli Stati Uniti), e si rivela oggi uno dei film più ...

