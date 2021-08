Switch OLED, pericolo burn-in per lo schermo? Ecco come risponde NintendoHDblog.it (Di lunedì 2 agosto 2021) Nintendo interviene rassicurando tutti sulle eventuali problematiche che potrebbero colpire lo schermo di Switch OLED.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 2 agosto 2021) Nintendo interviene rassicurando tutti sulle eventuali problematiche che potrebbero colpire lodi.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

cybersec_feeds : RT @pcexpander: Nintendo Switch OLED provata: non solo un nuovo display - EsportsWebit : La nuova Switch Oled è il gaming portatile al suo meglio - gigibeltrame : Switch OLED, pericolo burn-in per lo schermo? Ecco come risponde Nintendo #digilosofia - HDblog : Switch OLED, pericolo burn-in per lo schermo? Ecco come risponde Nintendo - TGMesports : RT @TheGamesMachine: Siamo stati invitati da #Nintendo a provare il nuovo #SwitchOLED, migliorato in diverse cruciali caratteristiche ma no… -