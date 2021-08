Stellantis, -20% le immatricolazioni a luglio (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Italia a luglio sono state pari a 39.779 unità in calo del 20,3% rispetto alle 49.884 di luglio 2020. Nei primi sette mesi 2021 le immatricolazioni hanno toccato quota 390.897 rispetto alle 280.368 dello stesso periodo 2020 (+39,4%). La quota di mercato del gruppo Stellantis in Italia a luglio è risultata pari al 36,1% (-0,4% su giugno), mentre nel cumulato da inizio anno ha toccato quota 39,4% (+0,4% a/a). Tra i vari modelli, Fiat Panda continua guidare la classifica (7.126 unità), seguita da Jeep Compass ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Ledel gruppoin Italia asono state pari a 39.779 unità in calo del 20,3% rispetto alle 49.884 di2020. Nei primi sette mesi 2021 lehanno toccato quota 390.897 rispetto alle 280.368 dello stesso periodo 2020 (+39,4%). La quota di mercato del gruppoin Italia aè risultata pari al 36,1% (-0,4% su giugno), mentre nel cumulato da inizio anno ha toccato quota 39,4% (+0,4% a/a). Tra i vari modelli, Fiat Panda continua guidare la classifica (7.126 unità), seguita da Jeep Compass ...

Advertising

benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: Mancano gli incentivi, a luglio immatricolazioni auto a -19,4%. In 7 mesi +38%. Prime le ibride. Calo del 20% anche per S… - morena_faenza : RT @Agenzia_Ansa: Mancano gli incentivi, a luglio immatricolazioni auto a -19,4%. In 7 mesi +38%. Prime le ibride. Calo del 20% anche per S… - Agenzia_Ansa : Mancano gli incentivi, a luglio immatricolazioni auto a -19,4%. In 7 mesi +38%. Prime le ibride. Calo del 20% anche… - fisco24_info : Mancano gli incentivi, a luglio immatricolazioni auto a -19,4%: In 7 mesi +38%.Prime le ibride.Calo del 20% anche p… - enriazz : RT @GianlucaFicco76: Complimenti al segretario @lomiomarco e a tutta la @UilmBasilicata per la grande vittoria alle elezioni delle RSA nell… -

Ultime Notizie dalla rete : Stellantis 20% Stellantis, - 20% le immatricolazioni a luglio Le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Italia a luglio sono state pari a 39.779 unità in calo del 20,3% rispetto alle 49.884 di luglio 2020. Nei primi sette mesi 2021 le immatricolazioni hanno toccato quota 390.897 rispetto ...

Forte calo delle immatricolazioni auto a luglio: - 19,4%), +38% da inizio anno Stellantis ha immatricolato a luglio 39.779 auto, il 20,3% in meno rispetto alle 49.884 di un anno prima. La quota di mercato passa dal 36,5 al 36,1%. Nei sette mesi il gruppo ha venduto 390.897 auto,...

Stellantis: -20,3% a 39.779 immatricolazioni luglio, +39,4% da inizio anno -2- Borsa Italiana Gli incentivi insufficienti frenano le immatricolazioni auto a luglio (-19%) Le immatricolazioni del colosso italo-francese sono scese del 20,3% a quota 39.779. Nei primi sette mesi del 2021, il gruppo guidato da Carlo Tavares ha venduto 390.897 veicoli, in crescita del 39,4% ...

Stellantis, -20% le immatricolazioni a luglio Le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Italia a luglio sono state pari a 39.779 unità in calo del 20,3% rispetto alle 49.884 di luglio 2020.

Le immatricolazioni del gruppoin Italia a luglio sono state pari a 39.779 unità in calo del,3% rispetto alle 49.884 di luglio 2020. Nei primi sette mesi 2021 le immatricolazioni hanno toccato quota 390.897 rispetto ...ha immatricolato a luglio 39.779 auto, il,3% in meno rispetto alle 49.884 di un anno prima. La quota di mercato passa dal 36,5 al 36,1%. Nei sette mesi il gruppo ha venduto 390.897 auto,...Le immatricolazioni del colosso italo-francese sono scese del 20,3% a quota 39.779. Nei primi sette mesi del 2021, il gruppo guidato da Carlo Tavares ha venduto 390.897 veicoli, in crescita del 39,4% ...Le immatricolazioni del gruppo Stellantis in Italia a luglio sono state pari a 39.779 unità in calo del 20,3% rispetto alle 49.884 di luglio 2020.