Riforma Cartabia, Conte ha ridotto il danno ma l’impianto resta pericoloso e il metodo pessimo (Di lunedì 2 agosto 2021) Nemmeno gli spiriti più critici sullo stile e metodo Draghi-Cartabia avrebbero potuto prevedere che “la Riforma epocale della giustizia attesa da trent’anni” – secondo il coro unanime dei laudatores – sarebbe arrivata in aula alla Camera in un pomeriggio rovente del primo agosto, mentre il paese è flagellato da nord a sud dagli effetti arcinoti dei cambiamenti climatici, oltre che dagli ennesimi incendi dolosi, e dalla annunciata quarta ondata del Covid post delirio europeo. E ci arriva sostanzialmente “blindata” con l’ipotesi quasi scontata del voto di fiducia per essere smaltita ed incassata in un paio di giorni senza nessuna ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Nemmeno gli spiriti più critici sullo stile eDraghi-avrebbero potuto prevedere che “laepocale della giustizia attesa da trent’anni” – secondo il coro unanime dei laudatores – sarebbe arrivata in aula alla Camera in un pomeriggio rovente del primo agosto, mentre il paese è flagellato da nord a sud dagli effetti arcinoti dei cambiamenti climatici, oltre che dagli ennesimi incendi dolosi, e dalla annunciata quarta ondata del Covid post delirio europeo. E ci arriva sostanzialmente “blindata” con l’ipotesi quasi scontata del voto di fiducia per essere smaltita ed incassata in un paio di giorni senza nessuna ...

