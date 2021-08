Perché Gianmarco Tamberi ha deciso di dividere l’oro olimpico con Barshim (Di lunedì 2 agosto 2021) Quella di Gianmarco Tamberi e il qatariota Mutaz Barshim è una storia bellissima. Condivisa e non cominciata a Rio 2016. Entrambi sarebbero dovuti arrivare in Brasile nella batteria dei favoriti, ma solo uno dei due quell’anno a gareggiare dall’altra parte dell’oceano ci è arrivato. Un brutto infortunio per Gimbo a Montecarlo lo costrinse a rimanere fuori, e a vedere i giochi da un letto d’ospedale. L’atleta delle Fiamme Gialle sull’involucro che copriva la sua gamba sinistra, quella che l’aveva tradito, aveva scritto: “Road to Tokyo 2020”. E’ stato il suo vero mantra per cinque anni. Le emozioni, la grinta ma anche la paura e gli ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 2 agosto 2021) Quella die il qatariota Mutazè una storia bellissima. Condivisa e non cominciata a Rio 2016. Entrambi sarebbero dovuti arrivare in Brasile nella batteria dei favoriti, ma solo uno dei due quell’anno a gareggiare dall’altra parte dell’oceano ci è arrivato. Un brutto infortunio per Gimbo a Montecarlo lo costrinse a rimanere fuori, e a vedere i giochi da un letto d’ospedale. L’atleta delle Fiamme Gialle sull’involucro che copriva la sua gamba sinistra, quella che l’aveva tradito, aveva scritto: “Road to Tokyo 2020”. E’ stato il suo vero mantra per cinque anni. Le emozioni, la grinta ma anche la paura e gli ...

