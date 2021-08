Passa la fiducia sulla riforma della Giustizia. Rientra la protesta M5s

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 3 agosto 2021) Le dichiarazioni di voto sono in corso quando l’AulaCamera, nonostante sia in ballo la, è quasi deserta. Non si respira particolare tensione, per tutto il pomeriggio i corridoi di Montecitorio sono rimasti vuoti, in fondo la maggioranza non è mai stata a rischio. In fibrillazione casomai è il Movimento 5 Stelle anche se chi ha in mano il dossier ostenta ottimismo. Il capogruppo Davide Crippa varca il portone del garage di Montecitorio quando la seduta è già iniziata convinto che non avranno particolari problemi. “Assenti al voto? Sto dicendo che non avremo particolari problemi”. E infatti la ...