Orietta Berti sarà giudice della seconda edizione di «The Voice Senior» (Di lunedì 2 agosto 2021) Le repliche ancora sono in onda. Ma l'estate, la fine di Sanremo e, insieme, il successo nazionalpopolare di Orietta Berti hanno convinto la Rai a sbottonarsi con largo anticipo sulla nuova edizione di The Voice Senior. La Tv pubblica, che per la prima edizione dello show ha voluto in giuria Gigi D'Alessio, Loredana Bertè, Clementino e Al Bano, la cui poltrona è stata condivisa con la figlia Jasmine Carrisi, ha reso noto che The Voice Senior tornerà in onda su RaiUno il 19 novembre, per rimanervi fino al 23 dicembre. Date, queste, che segnano il parziale rinnovamento del meccanismo produttivo.

