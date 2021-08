Lorenzo Fragola parla dell’addio a Fedez e confessa: “Adesso sceglierei Amici al posto di X Factor” (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo una lunga pausa Lorenzo Fragola è tornato con Solero, un bel pezzo estivo in collaborazione con i The Kolors. Per l’occasione il vincitore di X Factor ha rilasciato un’intervista ad Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano, durante la quale ha parlato dei suoi alti e bassi professionali e della scelta di lasciare Fedez come manager. “Ho detto ‘no’ molto spesso e questo atteggiamento poco accomodante ha scoraggiato sicuramente le persone a lavorare con me. Ricordo, ad esempio, che mi avevano offerto un sacco di soldi per fare la pubblicità di una macchina ‘perché non era giusto’, ho detto di no a un libro ... Leggi su biccy (Di lunedì 2 agosto 2021) Dopo una lunga pausaè tornato con Solero, un bel pezzo estivo in collaborazione con i The Kolors. Per l’occasione il vincitore di Xha rilasciato un’intervista ad Andrea Conti per Il Fatto Quotidiano, durante la quale hato dei suoi alti e bassi professionali e della scelta di lasciarecome manager. “Ho detto ‘no’ molto spesso e questo atteggiamento poco accomodante ha scoraggiato sicuramente le persone a lavorare con me. Ricordo, ad esempio, che mi avevano offerto un sacco di soldi per fare la pubblicità di una macchina ‘perché non era giusto’, ho detto di no a un libro ...

