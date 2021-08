LIVE Canoa velocità, Olimpiadi Tokyo in DIRETTA: Genzo vola subito in semifinale! Burgo se la gioca ai quarti (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.33 Non riesce ad approdare già in semifinale l’azzurro che si giocherà le sue chance ai quarti di finale: terzo posto finale per il siciliano dietro l’ungherese Kopasz e l’argentino Agustin Vernice. 4.662 di ritardo per il nostro atleta. 03.30 Burgo è terzo dopo 250 metri a 0.37 dall’argentino Verince. 03.29 PARTE LA SECONDA BATTERIA! 03.27 ADESSO TOCCA A SAMUELE Burgo! Dopo Francesca Genzo, un altro azzurro vuole le semifinale. 03.24 È Josef Dostal il primo semifinalista nella prima manche: al secondo posto l’australiano Thomas Green. 03.21 È ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 agosto 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.33 Non riesce ad approdare già in semifinale l’azzurro che si giocherà le sue chance aidi finale: terzo posto finale per il siciliano dietro l’ungherese Kopasz e l’argentino Agustin Vernice. 4.662 di ritardo per il nostro atleta. 03.30è terzo dopo 250 metri a 0.37 dall’argentino Verince. 03.29 PARTE LA SECONDA BATTERIA! 03.27 ADESSO TOCCA A SAMUELE! Dopo Francesca, un altro azzurro vuole le semifinale. 03.24 È Josef Dostal il primo semifinalista nella prima manche: al secondo posto l’australiano Thomas Green. 03.21 È ...

