Impresa Ferrari: argento a 30 anni
Altra impresa azzurra alle Olimpiadi, Vanessa Ferrari conquista uno storico argento nel corpo libero

DantiNicola : Grandissima Vanessa Ferrari che compie un'impresa storica: argento nella ginnastica artistica! Era dal 1928 che l'I… - FontanaPres : ? Vanessa Ferrari è argento nel corpo libero. Un'impresa strepitosa! ???? Un capitolo della ginnastica artistica ital… - borrillo62 : RT @LaRagione_eu: Medaglia d’argento per #Vanessa Ferrari che riscrive oggi la storia della #ginnastica italiana femminile! Un esercizio sv… - marcoregni : RT @LaRagione_eu: Medaglia d’argento per #Vanessa Ferrari che riscrive oggi la storia della #ginnastica italiana femminile! Un esercizio sv… - LaRagione_eu : Medaglia d’argento per #Vanessa Ferrari che riscrive oggi la storia della #ginnastica italiana femminile! Un eserci… -

Ultime Notizie dalla rete : Impresa Ferrari argento Impresa Ferrari : argento a 30 anni Arriva un'altra impresa storica per l'Italia: Vanessa Ferrari conquista la medaglia d'argento al corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo . È la prima medaglia individuale azzurra della ginnastica, in assoluto la 29° ...

Tokyo 2020, Vanessa Ferrari d'argento. Consegnate medaglie d'oro a Tamberi e Jacobs ... Vanessa Ferrari ha vinto l'argento. Per l'azzurra, alla sua ... Alle spalle di Ferrari (14.200) si è classificata la giapponese Mai ... Jacobs oro nei 100 metri: l'impresa sulla stampa estera Oggi allo ...

