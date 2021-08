Il duello estivo tra Inter e Juventus è appena iniziato

(Di lunedì 2 agosto 2021) Trofeo Gamper ma non solo. L’8 agosto laed il Barcellona torneranno a parlare di Pjanic. L’attende e valuta il da farsi. Ancora qualche giorno di attesa ma il tempo delle decisioni sta per arrivare. La data da segnare sul calendario è l’8 agosto: a partire dalle ore 21.30, laed il Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : duello estivo

SerieANews

A parte il caldol'atmosfera e sempre piu frizzante in vista delle due salite di gara che ... Non si e fatta attendere l'anteprima delche tutti attendono tra Simone Faggioli su Norma M20 ...Due primi: tagliatelle al tartufo nerocon la chef Paola Antonioli - albergo pizzeria ristorante Mancinelli (Fossombrone); cappellaccio su vellutata di patate e tartufo nerodello chef ...Non si smentisce la rodata macchina organizzativa del Comitato Eugubino Corse automobilistiche e già dalle ricognizioni il 56° Trofeo Luigi Fagioli ha saputo regalare emozioni con cadenza regol ...ACQUALAGNA - Sei città, sei chef, sei piatti. È il “Tartufo Award 2021”. L’evento che per la prima volta riunisce Acqualagna (capofila), Amandola, ...