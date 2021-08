Halo Infinite su Xbox Series X a 100 FPS nella Tech Preview (Di lunedì 2 agosto 2021) La prima Tech Preview per la componente multiplayer di Halo Infinite è stata pubblicata, dando ai giocatori un assaggio di cosa aspettarsi quando il titolo verrà lanciato questo autunno, e l'accoglienza è stata finora abbastanza positiva. Anche sul fronte della grafica e delle prestazioni, le cose sembrano già abbastanza impressionanti. Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha recentemente caricato una video analisi dell'anteprima e sono emersi numeri per il frame rate e la risoluzione su console Xbox. Su Xbox Series X, la beta di Halo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 2 agosto 2021) La primaper la componente multiplayer diè stata pubblicata, dando ai giocatori un assaggio di cosa aspettarsi quando il titolo verrà lanciato questo autunno, e l'accoglienza è stata finora abbastanza positiva. Anche sul fronte della grafica e delle prestazioni, le cose sembrano già abbastanza impressionanti. Il canale YouTube ElAnalistaDeBits ha recentemente caricato una video analisi dell'anteprima e sono emersi numeri per il frame rate e la risoluzione su console. SuX, la beta di...

