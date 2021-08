Gp Ungheria | Bottas | “Tutti commettono errori”

(Di lunedì 2 agosto 2021) Il Gp d’ha visto tra i protagonisti (in negativo) anche Valtteri. Il finlandese è il colpevole dell’incidente che ha cambiato le sorti della gara. Gp: Leclerc frustrato per il ritiro Gp d’ha agito in buona fede? Il pilota finlandese della Mercedes ha drasticamente cambiato le sorti del gran premio d’. Dopo una partenza pessima,ha provato a recuperare posizioni alla prima curva, mancando totalmente il punto di frenata e tamponando la McLaren di Lando Norris. La vettura papaia ha poi travolto la RB16 di ...

... Ocon vince il Gpdopo l'incidente - strike die Stroll. Hamilton terzo ma torna in vetta al mondiale " Servono persone che devono avere esperienza in Formula 1 ", dicono gli stessi ...E Giovinazzi non rispetta il limite di velocità il peggiore il migliore 3 valtteriCon quello sbaglio in frenata al via ha eliminato Norris, Verstappen e Perez. Corre in uno stato di scarsa ...Bottas fa un dispetto a Verstappen. La Mercedes lo fa ad Hamilton. È la prima volta nella storia della F1 che sulla griglia di partenza di un GP ci sia una sola monoposto quando si spegne ...Sergio Perez è stata una delle sfortunate vittime dello strike provocato da Valtteri Bottas alla prima curva... Perez GP Ungheria F1 ...