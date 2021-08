Giroud su Ibrahimovic | “Entrambi siamo complementari | possiamo giocare insieme”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 2 agosto 2021) Olivier, nel corso della presentazione ufficiale come nuovo attaccante del Milan, si è soffermato anche su Zlatane della possibilità diin coppia con lui: “con grandi giocatori comeè bellissimo. Mister Pioli mette la squadra in campo e io posso portare esperienza in campo. Posessere, non è difficilee capirsi con giocatori come Ibra. Ho già parlato con lui alcune volte in allenamento e gli ho chiesto come andasse l’infortunio. Ha una grande personalità. Sono pronto a ...