Ginnastica | argento Vanessa Ferrari nel corpo libero

(Di lunedì 2 agosto 2021) TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Storicoolimpico pera Tokyo. La 30enne bresciana, alla quarta Olimpiade in carriera, ha vinto l’altotalizzando 14.200 punti. Oro all’americana Jade Carey con 14.366, bronzo ex aequo alla giapponese Mai Murakami e alla russa Angelina Melnikova con 14.166.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città.

Advertising

sportface2016 : +++VANESSA FERRARI SEI STORIA: 93 ANNI DOPO UN'ITALIANA VA A MEDAGLIA NELLA GINNASTICA ARTISTICA. L'AZZURRA E' D'AR… - chetempochefa : Straordinaria Vanessa ???? Nel corpo libero storica medaglia d’argento ai #GiochiOlimpici per Vanessa Ferrari e per… - SkySport : ULTIM'ORA TOKYO 2020 GINNASTICA, VANESSA FERRARI ARGENTO NEL CORPO LIBERO #SkySport #Tokyo2020 #Ferrari #VanessaFerrari - msbywonho : RT @fuoridallhype_: Vanessa Ferrari a trent’anni riporta la ginnastica artistica su un podio olimpico dopo più di novant’anni con una perfo… - MacoPorcaro : RT @sportface2016: +++VANESSA FERRARI SEI STORIA: 93 ANNI DOPO UN'ITALIANA VA A MEDAGLIA NELLA GINNASTICA ARTISTICA. L'AZZURRA E' D'ARGENTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Ginnastica argento

Vanessa Ferrari nella storia dellaitaliana: l'Azzurra, 30 anni, ha conquistato la medaglia d'nella finale del corpo libero alle Olimpiadi di Tokyo 2020 . Alla sua quarta Olimpiade , la Farfalla di Orzinuovi è andata ...La ginnasta italiana conquista unnella finale del corpo libero , dietro solamente alla statunitense Carey. Una medaglia storica, la prima individuale per laazzurra. Merito di un ...L'atleta azzurra, 30 anni, ha chiuso il suo esercizio con il punteggio di 14.200 preceduta solo dall'atleta americana Carey che ha vinto l'oro ...Medaglia storica per l'Italia: per Vanessa Ferrari, alla sua quarta partecipazione e campionessa mondiale, è la prima medaglia olimpica ...