Formula 1, Hamilton: “Sul podio ho avuto un capogiro, penso siano ancora effetti del Covid” (Di lunedì 2 agosto 2021) Il sette volte campione del mondo di Formula 1, Lewis Hamilton, dopo il podio ottenuto nel Gran Premio di Ungheria 2021, ha spiegato il suo evidente affaticamento durante la premiazione: “Sto bene, ho avuto un capogiro e tutto è diventato un po’ sfocato sul podio. Ho lottato tutto l’anno per rimanere in salute dopo quello che è successo alla fine dello scorso anno ed è ancora una lotta. Non ne ho parlato con nessuno, ma penso che gli effetti del Covid-19 ci siano ancora. Continuo ad ... Leggi su sportface (Di lunedì 2 agosto 2021) Il sette volte campione del mondo di1, Lewis, dopo ilottenuto nel Gran Premio di Ungheria 2021, ha spiegato il suo evidente affaticamento durante la premiazione: “Sto bene, houne tutto è diventato un po’ sfocato sul. Ho lottato tutto l’anno per rimanere in salute dopo quello che è successo alla fine dello scorso anno ed èuna lotta. Non ne ho parlato con nessuno, mache glidel-19 ci. Continuo ad ...

