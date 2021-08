Advertising

ImpieriFilippo : RT @CalcioFinanza: #Ferrari, vendite raddoppiate e utile netto a 206 milioni nel primo semestre 2021 - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Ferrari, vendite raddoppiate e utile a 206 mln nel semestre: Si è chiuso con un utile netto di 20… - CalcioFinanza : #Ferrari, vendite raddoppiate e utile netto a 206 milioni nel primo semestre 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari vendite

Quattroruote

segnala la ' solida generazione di free cash flow industriale ' pari a 113 milioni di euro. ... Ledei modelli a 8 cilindri (V8) sono aumentate del 111,2% , mentre per i modelli a 12 ...Le peggiori performance si registrano su, che ottiene - 1,85%. Tra le principali materie ... pari a 62,8 punti, e il dato sulleal Dettaglio in Germania , pari a 4,2%. È previsto ...Si è chiuso con un utile netto di 206 milioni di euro il primo semestre del 2021 di Ferrari, contro i 9 milioni dello stesso periodo del 2020. Le consegne di auto sono aumentate del 93% a 2.685 unità, ...Primo e secondo tempo: in un libro la vita di Luigi Mazzola, ingegnere in Ferrari, ora coach aziendale Il volume si intitola “Avanti tutta. Da ingegnere in Ferrari a performance coach” e racconta una ...