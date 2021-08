Fariba Tehrani in ospedale: 'Mal di pancia, febbre... ma non capiscono cos'ho' (Di lunedì 2 agosto 2021) Da quando è tornata dall' 'Isola dei Famosi' Fariba Therani non più mai stata bene. Mal di pancia, malessere generale e adesso anche la febbre a 38 e mezzo. Lo ha raccontato la stessa ex naufraga, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 2 agosto 2021) Da quando è tornata dall' 'Isola dei Famosi'Therani non più mai stata bene. Mal di, malessere generale e adesso anche laa 38 e mezzo. Lo ha raccontato la stessa ex naufraga, ...

