Cashback, pagamenti in ritardo per molti: cosa succede (Di lunedì 2 agosto 2021) Cresce l'attesa per i pagamenti per quanto riguarda il Cashback. Andiamo a scoprire quando arriveranno i 150€ agli utenti. Sono tantissimi gli utenti che sono in attesa del pagamento dei 150€ legati al Cashback. Nonostante il Governo Draghi abbia deciso di sospendere il servizio, il ritorno è previsto nel 2022, non si placa la curiosità degli L'articolo proviene da Consumatore.com.

