Campione di tuffi | diritti Lgbtq e lavori a maglia | ecco chi è Tom Daley

(Di lunedì 2 agosto 2021) L’atleta inglese, medaglia d’oro a Tokyo 2020 neisincronizzati in coppia con Matty Lee, ha un marito, il regista Dustin Lance Black, premio Oscar per la sceneggiatura di Milk, e un figlio di nome Robbie

RaiNews : L'olimpionico è diventato subito un personaggio di tendenza sui social #tomdaley - Eurosport_IT : Un doppio orgoglio per Tom Daley ?????????? ?? - Giobegood : RT @baffi_francesco: Uno dei video preferiti da Pillon, detto #Pirlon. Il campione olimpico nei tuffi dal trampolino Tom Daley fa l' uncine… - matildesjt : RT @RaiNews: L'olimpionico è diventato subito un personaggio di tendenza sui social #tomdaley - Marilenapas : RT @RaiNews: L'olimpionico è diventato subito un personaggio di tendenza sui social #tomdaley -

Ultime Notizie dalla rete : Campione tuffi

Medaglia d'oro neisincronizzati in coppia con Matty Lee, l'atleta inglese Tom Daley è anchedi lavori a maglia. Le immagini di lui, seduto in tribuna, mentre si rilassa con l'uncinetto assistendo alla ...Daley, che in quest'Olimpiade si è giù assicurato la medaglia d'oro neisincro , sferruzzava ... tra messaggi di supporto e ammirazione per questo talento di 27 anni,del mondo nella ...Hanno fatto il giro del mondo le immagini del campione olimpico Tom Daley che lavora all'uncinetto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ...È diventato subito virale l’immagine dell’atleta britannico, medaglia d’oro nei tuffi sincro, che lavora a maglia mentre in tribuna a Tokyo ...