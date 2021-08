Camion perde il rimorchio in A1: coda e disagi tra Firenze e Barberino (Di lunedì 2 agosto 2021) Altra mattinata difficile per chi viaggia sull' autostrada A1 : si sono registrati fino a 10 chilometri di coda tra Firenze nord e Barberino verso Bologna, per un Camion che aveva perso il ... Leggi su lanazione (Di lunedì 2 agosto 2021) Altra mattinata difficile per chi viaggia sull' autostrada A1 : si sono registrati fino a 10 chilometri ditranord everso Bologna, per unche aveva perso il ...

Ultime Notizie dalla rete : Camion perde Camion perde il rimorchio in A1: coda e disagi tra Firenze e Barberino Altra mattinata difficile per chi viaggia sull' autostrada A1 : si sono registrati fino a 10 chilometri di coda tra Firenze nord e Barberino verso Bologna, per un camion che aveva perso il rimorchio al km 267, poi rimosso.

