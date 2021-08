Calciomercato Inter, l'affare Nandez si complica (Di lunedì 2 agosto 2021) MILANO - L'affare legato a Naithan Nandez , in seguito alla nuova rottura del crociato da parte di Rog , si è raffreddato: l'uruguagio, al momento, viene viato come sostituto migliore per il croato ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 agosto 2021) MILANO - L'legato a Naithan, in seguito alla nuova rottura del crociato da parte di Rog , si è raffreddato: l'uruguagio, al momento, viene viato come sostituto migliore per il croato ...

Advertising

DiMarzio : Domani incontro tra @Inter e @CagliariCalcio per #Nandez e #Nainggolan - Fantacalcio : Attenta Inter, Raiola lavora alla partenza di de Vrij: c'è l'Atletico Madrid - DiMarzio : #Inter, problemi nel rinnovo di #Lautaro: in caso di maxi offerta può partire - selonso : RT @davidecurrenti: #Lautaro come #Lukaku: la volontà è restare all'#Inter. Ad oggi nessuna offerta da capogiro da nessun club per la socie… - InterClubIndia : RT @marifcinter: Zefi: “Il mio futuro è all’Inter, sono motivato. Mi volevano in Premier, ma…” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter Calciomercato Inter, l'affare Nandez si complica L' Inter lo vorrebbe accogliere, ma solo a condizione di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, senza contare che ci sono anche delle incongruenze sulle cifre di pagamento (più dei 2 milioni ...

Inter, tutto risolto per Nainggolan: andrà in prestito al Cagliari Calciomercato Inter: tutto risolto per Radja Nainggolan. Il belga si trasferirà in prestito al Cagliari Alla fine una soluzione, come auspicato dalle parti già a inizio mercato, è stata trovata. ...

Calciomercato Inter, l'affare Nandez si complica Corriere dello Sport Calciomercato Roma, esubero per Mourinho | E’ corsa a due Fase complicata del calciomercato per la Roma di Jose Mourinho. In attesa di sapere quale sarà la squadra da affrontare in UEFA Conference League (sorteggio previsto alle ore 14 di oggi) i giallorossi ...

Barzagli chiude la polemica: «Nessun litigio con Sarri, farà bene alla Lazio» Andrea Barzagli parla del suo addio alla Juventus nel corso dell’esperienza con Maurizio Sarri. Le parole a Tuttosport. SARRI – «Perché dovrei essere scottato per l’esperienza con lui? Ho sentito tant ...

L'lo vorrebbe accogliere, ma solo a condizione di prenderlo in prestito con diritto di riscatto, senza contare che ci sono anche delle incongruenze sulle cifre di pagamento (più dei 2 milioni ...: tutto risolto per Radja Nainggolan. Il belga si trasferirà in prestito al Cagliari Alla fine una soluzione, come auspicato dalle parti già a inizio mercato, è stata trovata. ...Fase complicata del calciomercato per la Roma di Jose Mourinho. In attesa di sapere quale sarà la squadra da affrontare in UEFA Conference League (sorteggio previsto alle ore 14 di oggi) i giallorossi ...Andrea Barzagli parla del suo addio alla Juventus nel corso dell’esperienza con Maurizio Sarri. Le parole a Tuttosport. SARRI – «Perché dovrei essere scottato per l’esperienza con lui? Ho sentito tant ...