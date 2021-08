(Di lunedì 2 agosto 2021)Da Temptation Island è uscito single, ma l’intenzione – almeno a parole – è di riconquistare la fidanzata Valentina Nulli Augusti. Come? Magari facendosi vedere in tv, 24 ore su 24, e scaturire in lei una sensazione di nostalgia o, chissà, di gelosia. Avrà pensato questo,, quando ha risposto “sì” alla chiamata di Alfonso Signorini, per gentile concessione di Maria De Filippi. Avete capito bene: il “toy boy” di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimoVip. DavideMaggio.it è in grado di ...

Advertising

donatda : RT @davidemaggio: #BOOM! #TommasoEletti al Grande Fratello Vip Leggi l'anteprima di - fabiofabbretti : ?? BOOM! Tommaso Eletti al Grande Fratello Vip #GFVIP - alnomepensodopo : RT @davidemaggio: #BOOM! #TommasoEletti al Grande Fratello Vip Leggi l'anteprima di - davidemaggio : #BOOM! #TommasoEletti al Grande Fratello Vip Leggi l'anteprima di - yoygiada : RT @SilviaKin92: @Capezzone @StaseraItalia @Carlo_bis 'Fornirò al mio amico Tommaso Labbate un po' di manuali di diritto costituzionale' B… -

Ultime Notizie dalla rete : BOOM Tommaso

DavideMaggio.it

Maurizio Avola non è famoso comeBuscetta e non è un capo come Totò Riina. Ma non è un ... ricorderà gli anni del secolo scorso dominati da Mina e osannati da Minà, in cui ileconomico ...di presenze alla 'Spaghettongola' di Fiumicino blindata per l'emergenza pandemia. Sono stati ... All'ingresso del parco pubblicoForti, dove si svolge la sagra degli spaghetti con le vongole ...Avete capito bene: il “toy boy” di Temptation (la ex ha quasi il doppio dei suoi anni) sarà uno dei concorrenti del prossimo Grande Fratello Vip. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima ...Boom di presenze alla “Spaghettongola” di Fiumicino blindata per l’emergenza pandemia. Sono stati comunque circa 800 i menù a base di pesce (costo 23 euro) serviti ieri ...