Atalanta-Juventus: si sblocca la trattativa per un difensore. I bianconeri si stanno convincendo (Di lunedì 2 agosto 2021) La Vecchia Signora finalmente inizia ad aprire alla cessione di Merih Demiral, forse convinta dal brutto precampionato che sta affrontando il difensore turco. Su di lui, c’è forte l’interesse dell’Atalanta che ricerca un nuovo difensore titolare, vista la quasi certa cessione di Cristian Romero, in direzione Tottenham – l’ultima offerta è di ben 50 milioni più 5 di bonus, irrinunciabile soprattutto in questo periodo di pandemia e di crisi. Atalanta-Juventus: la formula per l’arrivo in nerazzurro di Demiral La Juventus, nonostante la chiara volontà della nuova dirigenza di non voler ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 2 agosto 2021) La Vecchia Signora finalmente inizia ad aprire alla cessione di Merih Demiral, forse convinta dal brutto precampionato che sta affrontando ilturco. Su di lui, c’è forte l’interesse dell’che ricerca un nuovotitolare, vista la quasi certa cessione di Cristian Romero, in direzione Tottenham – l’ultima offerta è di ben 50 milioni più 5 di bonus, irrinunciabile soprattutto in questo periodo di pandemia e di crisi.: la formula per l’arrivo in nerazzurro di Demiral La, nonostante la chiara volontà della nuova dirigenza di non voler ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc apre al prestito di #Demiral all'@Atalanta_BC: i dettagli - GoalItalia : L'Atalanta spinge per avere Merih Demiral ?????? C'è l'assist della Juventus: si può in prestito con diritto di risc… - marcoconterio : ?? Arriverà domattina l'ultima offerta del #Tottenham per Cristian Romero all'#Atalanta da 50 milioni e 7 di bonus… - _klevvin : RT @augustociardi75: #Inter Calhanoglu #Milan Maignan Giroud (perdendo Donnarumma Calha) #Atalanta Musso #Juventus ... #Napoli ... #La… - Kulusexy : RT @RidTheRock: il #Sassuolo cede alle sue condizioni #Locatelli e ancora non accetta l’offerta della #Juventus La #Juventus cede alle con… -