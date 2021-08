Un museo per Caruso a Napoli: domani l’inaugurazione in occasione del centenario dalla morte (Di domenica 1 agosto 2021) Ci sono voluti cento anni, ma domani, 2 agosto, in occasione del centenario dalla morte del grande Enrico Caruso, sarà inaugurato, nella sua casa natale a Napoli, un museo dedicato al grande tenore. Fervono i lavori di restauro degli ambienti nei quali vide la luce e visse i primi anni della sua vita il sommo tenore e tutto procede per far in modo che il 2 agosto resti una data ulteriormente memorabile per i carusiani di tutto il mondo. Questo risultato è scaturito dalla passione di tre napoletani innamorati della propria terra e di ... Leggi su ildenaro (Di domenica 1 agosto 2021) Ci sono voluti cento anni, ma, 2 agosto, indeldel grande Enrico, sarà inaugurato, nella sua casa natale a, undedicato al grande tenore. Fervono i lavori di restauro degli ambienti nei quali vide la luce e visse i primi anni della sua vita il sommo tenore e tutto procede per far in modo che il 2 agosto resti una data ulteriormente memorabile per i carusiani di tutto il mondo. Questo risultato è scaturitopassione di tre napoletani innamorati della propria terra e di ...

Advertising

c_appendino : Il @MuseoEgizio è un diamante di Torino e avere a cuore la salute pubblica, facendo rispettare per altro una decisi… - HuffPostItalia : Museo Egizio di Torino chiede Green Pass per l'ingresso. Insulti sui social: 'Dovete chiudere!' - MuseoEgizio : ?? In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (DPCM del 23 luglio 2021), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio… - ildenaro_it : Sarà inaugurato nella casa natale di #Napoli. In corso il #restauro degli #ambienti in cui vide la luce e visse i p… - TerraDiPalma : @museobrettiics @Museo_Eboli @MuseoArcheoVene @MuseoArcheoCa @YesCalabria @MuSnob @carboniamusei @PalazzoRealeNap… -