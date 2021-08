TS - Nandez, ci siamo: accordo a un passo. Ma l'Inter vuole il doppio colpo (Di domenica 1 agosto 2021) Secondo il quotidiano torinese, i nerazzurri vogliono regalare a Inzaghi anche un esterno di ruolo , completando così la rosa a disposizione del tecnico. I nomi sono sempre i soliti: Hector Bellerin ... Leggi su interdipendenza (Di domenica 1 agosto 2021) Secondo il quotidiano torinese, i nerazzurri vogliono regalare a Inzaghi anche un esterno di ruolo , completando così la rosa a disposizione del tecnico. I nomi sono sempre i soliti: Hector Bellerin ...

Advertising

Gazzetta_it : #Nandez all’#Inter, ci siamo. E il #Sassuolo per #Locatelli ha la fila... - vivoperlinter : TS - #Nandez, sarà #Inter. Accordo tra le parti a un passo. Ma i nerazzurri vogliono il doppio colpo. - CiaCecy : RT @deliux9: I famosi 80 milioni. Non si parla di utile di esercizio e nemmeno di plusvalenza ma di saldo di mercato. In questo momento sia… - CagliariNews24 : #Inter Nandez, ci siamo: «Il volo sarebbe già prenotato» - LuigiBevilacq17 : RT @fcin1908it: GdS – Nandez all’Inter, ci siamo: “Avrebbe già prenotato il volo per Milano” -