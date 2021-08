Roma, Mourinho abbraccia Shomurodov: l’uzbeko in arrivo in ritiro (Di domenica 1 agosto 2021) Fatta per l’arrivo dell’attaccante alla Roma. Il ragazzo si unirà oggi al ritiro dei giallorossi insieme a Bryan Cristante Come riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri Eldor Shomurodov ha svolto le visite mediche per la Roma, mettendo poi la firma sul contratto che lo legherà al club capitolino. L’attaccante uzbeko lascia il Genoa dopo una sola stagione ed è pronto a mettersi a disposizione di Mourinho. Oggi l’ex rossoblu raggiungerà il ritiro giallorosso in Algarve insieme a Bryan Cristante, al rientro dalle vacanze dopo il vittorioso Europeo. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Fatta per l’dell’attaccante alla. Il ragazzo si unirà oggi aldei giallorossi insieme a Bryan Cristante Come riportato da Tuttosport, nella giornata di ieri Eldorha svolto le visite mediche per la, mettendo poi la firma sul contratto che lo legherà al club capitolino. L’attaccante uzbeko lascia il Genoa dopo una sola stagione ed è pronto a mettersi a disposizione di. Oggi l’ex rossoblu raggiungerà ilgiallorosso in Algarve insieme a Bryan Cristante, al rientro dalle vacanze dopo il vittorioso Europeo. L'articolo ...

