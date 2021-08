Protesta No green pass, manifestazione in centro a Napoli: mascherine bruciate e minuto di silenzio per De Donno (Di domenica 1 agosto 2021) Durante la Protesta contro il green pass a Napoli i partecipanti hanno osservato un minuto di silenzio per le vittime del Covid e per il medico De Donno, morto suicida. Qualcuno ha bruciato la mascherina. La manifestazione si è svolta a piazza Dante, nel centro della città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) Durante lacontro ili partecipanti hanno osservato undiper le vittime del Covid e per il medico De, morto suicida. Qualcuno ha bruciato la mascherina. Lasi è svolta a piazza Dante, neldella città. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

