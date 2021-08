(Di domenica 1 agosto 2021) Dopo la medaglia d’argento negli 800, l’azzurro lotta ma non riesce a salire sul podio un’altra volta: “Molto stanco, non ho rimpianti”. Vince lo statunitense Finke Read More Gazzetta.it L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

chetempochefa : “Con cuore, anima e testa ce l'ho fatta, è stato difficilissimo. Gregorio Paltrinieri mi ha esaltata, la sua gara m… - FBiasin : #Paltrinieri quarto nei 1500. Si dice sempre “ce l’ha messa tutta”, nel suo caso, con una mononucleosi sul groppon… - Eurosport_IT : UN CUORE IMMENSO, FANTASTICO GREG ???????? ?? - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Paltrinieri, il cuore non basta: quarto nei 1500 sl #Tokyo2020 - Nuotomania : DA -

Ultime Notizie dalla rete : Paltrinieri cuore

QUOTIDIANO NAZIONALE

...dovevo prendere questa medaglia e ce l'ho fatta - ha raccontato una felicissima Simona Quadarella - Ci ho messoe anima, ma ho anche fatto una gara con la testa. Ho visto la gara di......dovevo prendere questa medaglia e ce l'ho fatta - ha raccontato una felicissima Simona Quadarella - Ci ho messoe anima, ma ho anche fatto una gara con la testa. Ho visto la gara di...Ci ha provato in tutti i modi Gregorio Paltrinieri, tuttavia questa volta il miracolo non si è concretizzato. L'azzurro ha chiuso in quarta posizione la finale dei 1500 sl di nuoto alle Olimpiadi di T ...In tanti hanno deciso di puntare la sveglia nel cuore della notte per fare il tifo per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo la fantastica gara negli 800 stile liber ...