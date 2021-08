Mercoledì l'addio a Christian. La disperazione della mamma: 'Lasciato solo' (Di domenica 1 agosto 2021) CHIARAVALLE - Il funerale di Christian Massari si celebrerà Mercoledì pomeriggio nella chiesa di San Francesco a Jesi. Barbara Capogrossi, la mamma del giovane venticinquenne trovato senza vita ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 1 agosto 2021) CHIARAVALLE - Il funerale diMassari si celebreràpomeriggio nella chiesa di San Francesco a Jesi. Barbara Capogrossi, ladel giovane venticinquenne trovato senza vita ...

spacebicowboy : gli ho detto addio così a cazzo per gioca mercoledì porca madonna se è uno scherzo del dio porco giuro - rxsvpvinx : watch me rimandare la prima dose di vaccino di mercoledì perché il giorno dopo ho l’addio a nubilato in barca se ne… - cashtonhabit : mercoledì dovevo andare all’acquapark ma giovedì è il compleanno di kia cugina quindi andiamo al theme park ma dobb… - tuttoggi : Si terrà mercoledì 28 luglio l'addio a Rosa Valentini,... #cronaca #umbria -

Ultime Notizie dalla rete : Mercoledì addio Mercoledì l'addio a Christian. La disperazione della mamma: 'Lasciato solo' Barbara Capogrossi, la mamma del giovane venticinquenne trovato senza vita mercoledì scorso, quando i vigili del fuoco hanno aperto la porta della casa di via della Repubblica a Chiaravalle, ...

Anticipazioni Un Posto Al Sole: addio Samuel e Jimmy? mercoledì 4 agosto Bianca deve scusarsi con Cristina e così fa, ma i dissapori tra le due ragazze non sembrano finiti. Fabrizio è costretto per motivi di lavoro a riallacciare i rapporti con la sua ...

