Juan Diego Florez | una voce col sole dentro

(Di domenica 1 agosto 2021) di Olga Chieffi Parterre de roy, giovedì sera, sulla tribunetta del Ravello Festival, per la prima delle due serate dell’Omaggio ad Enrico Caruso nell’anno celebrativo del centenario della scomparsa. Vincenzo De Luca, ha inteso godere delle bellezze naturali e musicali di una serata davvero incantata, illuminata da una mezzaluna rossa e alla fonda, a largo di Amalfi, il Christina O, il famigerato yacht di Aristotele Onassis, che ha evocato il fantasma di Maria Callas. Il governatore è stato accolto dal neo-presidente della Fondazione Ravello Dino Falconio, in smoking panna “fuori ordinanza”, e ancora, ospiti illustri per, quali l’on. Fulvio Martusciello e l’ex ...

Advertising

InferioresArg10 : #InferioresAFA #LigaProfesional Patronato-Independiente 4ta 0 a 3 Sergio Ortiz, Juan Martins, Antonio Erburu (Ind)… - matteop_670714 : @padremarcosj Per i genitori di Juan Diego morto suicida a vent’anni e che domani saluteremo. Il Padre del Cielo co… - IdoloDelPorno : A Giovanni me lo imagino vestido como Juan Diego. - Alice_Vogue : RT @EricaDoddo: Vergine immacolata di Guadalupe, Tu Ti manifestasti sulla collina di Tepeyac all'umile Juan Diego. Sul suo mantello imprime… - YoSoyYume : @MGobiernen @Juan_Diego_GH @Arii_Kinder18 @cortega_17 NOOOOOOO AJDJJSJAJA SE OFENDIA POR ESO ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Juan Diego

Corriere della Sera

Nello stesso gruppetto Ciccone ha chiuso al 14esimo posto, mentre a 1'36'Ulissi (UAE) ha vinto (sul giovane compagnoAyuso) la volata per la 17esima posizione. Tra Giulio eil ...... che ha visto il debutto al Ravello Festival diFlórez, la Fondazione Ravello chiude gli appuntamenti in onore del grande tenore ospitando altre due voci che rappresentano il seme gettato ...Dopo lo straordinario successo del primo concerto per celebrare Enrico Caruso, che ha visto il debutto al Ravello Festival di Juan Diego Flórez, la Fondazione Ravello chiude ...PESARO - A Pesaro dal 9 agosto ben 25 spettacoli in 14 giorni di cui 4 nuove produzioni: una 42esima edizione davvero eccezionale quella del Rossini Opera Festival 2021, dedicata alla ...