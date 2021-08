Jarbas Faustinho Cané | il nero napoletano

Leggi su ilfoglio

(Di domenica 1 agosto 2021)precisa che arrivò da Rio de Janeiro nella mia città alcuni giorni prima che nascessi e quindi è “più” di me. La sua figurina si collezionava negli album dei calciatori Panini al tempo in cui allo stadio s’andava con cappello, ombrello e merenda, come a un ufficio o all’officina dove si presta servizio di domenica. Un ciuccio addobbato di cornetti compiva il giro di campo, il turiferaro scacciava la mala sorte con l’incenso e non è amarcord per uso scrittura, ma memoria comune a decine di migliaia di persone che vedevano le partite all’impiedi e si ristoravano, nell’intervallo tra i due tempi, sedendo su un irrisorio cuscino di paglia. ...