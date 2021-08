Inter, finalmente Eriksen: in settimana a Milano (Di domenica 1 agosto 2021) Eriksen pronto a tornare a Milano La lunga attesa sta per terminare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel corso della prossima settimana Christian Eriksen rientrerà a Milano dove saluterà i compagni di squadra e potrà conoscere Simone Inzaghi, neo allenatore dell’Inter, prima di sottoporsi a visite mediche e conoscere il suo stato di salute. “Il danese conoscerà Inzaghi, saluterà i compagni e poi avvierà tutti i test medici per capire se la sua carriera da calciatore in Italia può avere un futuro. L’Inter lo aspetta: sarà la prima uscita pubblica ... Leggi su intermagazine (Di domenica 1 agosto 2021)pronto a tornare aLa lunga attesa sta per terminare. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nel corso della prossimaChristianrientrerà adove saluterà i compagni di squadra e potrà conoscere Simone Inzaghi, neo allenatore dell’, prima di sottoporsi a visite mediche e conoscere il suo stato di salute. “Il danese conoscerà Inzaghi, saluterà i compagni e poi avvierà tutti i test medici per capire se la sua carriera da calciatore in Italia può avere un futuro. L’lo aspetta: sarà la prima uscita pubblica ...

