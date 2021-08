Incendi in Turchia: aumenta il bilancio delle vittime (Di domenica 1 agosto 2021) Diversi Incendi stanno devastando la Turchia. Secondo quanto riferito dal ministro della Sanità, il bilancio delle vittime è salito a sei. Gli Incendi hanno colpito anche le zone turistiche, dalle quali i turisti sono stati evacuati via mare. Il presidente turco Erdogan, in visita nelle zone colpite, ha annunciato che sono state aperte delle indagini Leggi su periodicodaily (Di domenica 1 agosto 2021) Diversistanno devastando la. Secondo quanto riferito dal ministro della Sanità, ilè salito a sei. Glihanno colpito anche le zone turistiche, dalle quali i turisti sono stati evacuati via mare. Il presidente turco Erdogan, in visita nelle zone colpite, ha annunciato che sono state aperteindagini

