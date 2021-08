Il presidente del Santos: “Stiamo trattando con la Juventus per Kaio Jorge” (Di domenica 1 agosto 2021) “Stiamo trattando con la Juve per Kaio Jorge. Non è abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio dopo la scadenza del contratto. Non è vero che vendiamo male, non volevamo dare Kaio ma ci ritroviamo obbligati per via del contratto”. Questa è la conferma del presidente del Santos Ruenda sulla trattativa che dovrebbe portare Kaio Jorge a Torino. Il contratto del giocatore è in scadenza tra qualche mese e il club brasiliano non vuole perderlo a zero. Per questo si sta ragionando con la ... Leggi su sportface (Di domenica 1 agosto 2021) “con la Juve per. Non è abbiamo ancora deciso se verrà venduto a titolo definitivo subito o se andrà via a a gennaio dopo la scadenza del contratto. Non è vero che vendiamo male, non volevamo darema ci ritroviamo obbligati per via del contratto”. Questa è la conferma deldelRuenda sulla trattativa che dovrebbe portarea Torino. Il contratto del giocatore è in scadenza tra qualche mese e il club brasiliano non vuole perderlo a zero. Per questo si sta ragionando con la ...

