Il Parma perde 3 - 0 con il Sassuolo | risultato severo | ma c' è bisogno di un aiuto dal mercato

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Parma perde

ParmaToday

Prima del vantaggio ilera stato pericoloso, con Daniele Iacoponi, che si è ripetuto al 36', con un'azione orchestrata sulla destra con Man - Brunetta, che ha dato sfogo al tiro dell'11, ...38 Toljanpalla in impostazione: ne approfitta Brunetta, che accentra la palla verso Kucka: ... Ilpuò ripartire. 33 Occasione Sassuolo ! Defrel va via in volata a Gagliolo e con la suola a ...Incidente stradale intorno alle 15 di domenica primo agosto a Castelsangiovanni. Il conducente di una Peugeot 206, un giovane di 23 anni, ha perso il ...La vicenda della Casertana football impone qualche considerazione qualche giudizio ex post, su quella che è la realtà sportiva quasi inesistente orm ...