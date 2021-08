Fantastico Tamberi, è un oro da impazzire! Vince nel salto in alto ex aequo con Barshim (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco Tamberi, che favola! Nel 2016 aveva dovuto rinunciare ai Giochi di Rio per un infortunio. Cinque anni dopo, ecco il riscatto. Meritato. L'azzurro salta 2.37 (senza errori) come Barshim. Poi ... Leggi su gazzetta (Di domenica 1 agosto 2021) Gianmarco, che favola! Nel 2016 aveva dovuto rinunciare ai Giochi di Rio per un infortunio. Cinque anni dopo, ecco il riscatto. Meritato. L'azzurro salta 2.37 (senza errori) come. Poi ...

28G2014 : TAMBERI CHE VA SUBITO AD ABBRACCIARE JACOBS È QUALCOSA DI FANTASTICO #Olympics2021 - MarioBocchio : Fantastico #Tamberi, è un oro da impazzire! Vince nel salto in alto ex aequo con Barshim - PasqualeChiuso : #Tamberi medaglia d'oro salto in alto. Fantastico - Andrea_c_83 : Ok. Adesso mi sveglierò e scoprirò che è stato solo un sogno fantastico. Perché non ci posso credere.. Fantastici,… - gianb_rn : RT @RobertoGueli: GRANDISSIMO! Fantastico Tamberi, è un oro da impazzire! Vince nel salto in alto ex aequo con Barshim -