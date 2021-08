Euro 2020, delusione Suso: “Avevo voglia di esserci, ci speravo” (Di domenica 1 agosto 2021) L'ex Milan non nasconde la delusione per la mancata partecipazione all'Europeo: "Avevo voglia di esserci" Leggi su mediagol (Di domenica 1 agosto 2021) L'ex Milan non nasconde laper la mancata partecipazione all'peo: "di

Advertising

EURO2020 : ???? Leonardo Spinazzola at EURO 2020 was ____ ?? @azzurri | #EURO2020 - federicocasotti : ?? Eurovision ?? ?? Euro 2020 ?? ??100 metri maschili a #Tokyo2020?? Cari connazionali, se avete qualche meraviglios… - fanpage : I festeggiamenti per la vittoria di #Euro2020 hanno fatto aumentare i contagi: la conferma arriva dall'ISS - Cucciolina96251 : RT @federicocasotti: ?? Eurovision ?? ?? Euro 2020 ?? ??100 metri maschili a #Tokyo2020?? Cari connazionali, se avete qualche meraviglioso p… - AndreaInterNews : Mi permetto un commento: se paragonate l'impresa fatta oggi da #Jacobs - e aggiungo anche Tamberi per ovvi meriti s… -