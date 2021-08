Dolor y Gloria

Leggi su velvetmag

(Di domenica 1 agosto 2021) “Lassù sento gli angeli / Che cantano per noi / Dolcemente, dolcemente / È un canto fatto di felicità”. Questi versi sono tratti da una splendida canzone della colonna sonora del film di Pedro Almodóvar. Al regista che spesso ha messo in scena delle cerimonie funebri ho subito pensato nel momento in cui sono entrata nella camera ardente in Campidoglio allestita per la grandissima Raffaella Carrà. Non c’era tristezza, ma una commozione profonda, sincera e totale sì. Per questo in redazione abbiamo scelto questa foto (scattata dalla nostra fotoreporter Teresa Comberiati) come copertina di VelvetMAG – numero di agosto per raccontare questo luglio appena trascorso. Non solo fisicamente a ...