Djokovic non si espone sugli Us Open: "Spero che il fisico non sarà un problema" (Di domenica 1 agosto 2021) Novak Djokovic lascia Tokyo con un carico pieno di delusione sulle spalle. Il serbo sembrava in totale controllo per una medaglia d'oro nel singolare, ma il ko con Zverev gli ha spazzato via ogni speranza, successivamente anche nel doppio misto: "So che recupererò da questa delusione. Proverò ad esserci a Parigi 2024 per vincere una medaglia. Mi dispiace aver deluso molti tifosi in Serbia, ma questo è lo sport, ho dato tutte le energie che avevo, che non erano molte. Spero che le conseguenze fisiche non siano un problema in vista dello US Open. Ma non ci sono rimpianti: quando c'è la tua patria in ballo, bisogna dare ...

