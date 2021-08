Davide Giugliano | ' Ho smesso presto | ma non sono pentito'

(Di domenica 1 agosto 2021) All'interno del box,dimostra di sapersi muovere . La polo e i pantaloni lunghi gli calzano bene, esattamente come era per la sua tuta in pelle, appesa al chiodo a fine 2018, ultima ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Davide Giugliano

Motosprint.it

All'interno del box,dimostra di sapersi muovere . La polo e i pantaloni lunghi gli calzano bene, esattamente come era per la sua tuta in pelle, appesa al chiodo a fine 2018, ultima annata spesa da ...... il libro scritto da Francesco Iodice eMorgera (prefazione Mimmo Carratelli). Una passione ... c'è stata nella sala multimediale della redazione di InterNapoli.it - AbbìAbbè ain via ...La nuova vita del romano: "Quando correvo in Superbike, non riuscivo a gestire l’emotività. È questa la prima lezione che trasmetto ai piloti che gestisco tra Premoto3, Moto3 e Supersport. Ho smesso p ...Il pugliese della Ducati si impone nella gara serale del quarto round del Campionato Italiano, dopo una bella lotta con Delbianco, terzo. Nelle altre categorie sorrisi per Bertelle, Caricasulo, Vannuc ...