Calciomercato Milan – Leao non è in vendita: non partirà quest’estate (Di domenica 1 agosto 2021) Le ultime news sul Calciomercato del Milan: Rafael Leao, classe 1999, si appresta a giocare con certezza la sua terza stagione in rossonero Leggi su pianetamilan (Di domenica 1 agosto 2021) Le ultime news suldel: Rafael, classe 1999, si appresta a giocare con certezza la sua terza stagione in rossonero

Advertising

DiMarzio : Niente amichevole col Nizza per #Hauge: ora #Milan ed #Eintracht sono più vicini - DiMarzio : #Colombo alla #Spal, è ufficiale: arriva dal #Milan Tutte le news di #calciomercato LIVE - DiMarzio : #Milan al lavoro per il rinnovo di #Kessie - DrinhoAle : Ti prego dio fa che sia vero?????? - FilippoRubu00 : ??#Milan, si fa sempre più insistente il pressing dell’#Eintracht per Jens #Hauge ???? Il club tedesco sta preparando… -