Bergamo, familiari delle vittime Covid e “no pass”: i due volti della protesta (Di domenica 1 agosto 2021) Due manifestazioni dai toni opposti. La prima, quella dei familiari delle vittime del Covid, più composta e silenziosa. La seconda, quella del popolo ‘no pass’, più ‘urlata’ e votata alla provocazione. La prima riporta la voce di chi, qualche tutela in più, l’avrebbe tanto voluta, magari per salvare la vita a un proprio caro. La seconda di chi, certe tutele, proprio non le vuole. E anzi, nemmeno le considera tali: solo un ostacolo alla propria libertà individuale. Sabato 31 luglio è stata una giornata di proteste a Bergamo, cominciata intorno alle 10,30 davanti alla sede del Comune. In ... Leggi su bergamonews (Di domenica 1 agosto 2021) Due manifestazioni dai toni opposti. La prima, quella deidel, più composta e silenziosa. La seconda, quella del popolo ‘no’, più ‘urlata’ e votata alla provocazione. La prima riporta la voce di chi, qualche tutela in più, l’avrebbe tanto voluta, magari per salvare la vita a un proprio caro. La seconda di chi, certe tutele, proprio non le vuole. E anzi, nemmeno le considera tali: solo un ostacolo alla propria libertà individuale. Sabato 31 luglio è stata una giornata di proteste a, cominciata intorno alle 10,30 davanti alla sede del Comune. In ...

