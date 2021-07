Spagna-Costa D’Avorio 5-2 dts | Furie Rosse in semifinale

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 31 luglio 2021)5-2. Lesono le prime semifinaliste del torneo olimpico di calcio avendo battuto laD’ Avorio ai tempi supplementari. Il match ai tempi regolamentari si era concluso sul 2-2 per effetto de reti spagnole di Olmo e Mir in risposta a quelle degli avversari siglate da Bailly e Gradel. Al 98? Oyarzabal riporta i suoi in vantaggio prima della doppietta finale di Mir che ha chiuso i giochi.-Argentina Tokyo 2020 1-0:ai quarti L'articolo proviene da PeriodicoDaily Sport.