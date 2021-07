Ragazzina di 11 anni cade in piazza dopo un malore per il caldo: panico tra la gente (Di sabato 31 luglio 2021) ANCONA - Chi l'ha vista cadere ha tremato. Momenti di grande apprensione quelli vissuti questa mattina intorno alle 11,30 in piazza Roma dove una Ragazzina di 11 anni dopo aver accusato un malore ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 31 luglio 2021) ANCONA - Chi l'ha vistare ha tremato. Momenti di grande apprensione quelli vissuti questa mattina intorno alle 11,30 inRoma dove unadi 11aver accusato un...

Advertising

stranger_me_yo : @zonkend L'ho notato anche io e rende davvero felici, c'è una libertà e consapevolezza che a 13/14 anni io mi sogna… - YouTvrs : Accusa un malore e sviene in piazza: ragazzina di 11 anni all'ospedale - - danielarom12570 : RT @SionRomina: 31 luglio 2021 PALERMO: MUORE RAGAZZINA DI 12 ANNI PER MALATTIA ONCOLOGICA MA IL VICESINDACO LA STRUMENTALIZZA PER TERRORIZ… - moonxlewis : QUEL 'RAGAZZINA' MI SPEZZA. HA LETTERALMENTE 16 ANNI?? - LadyMichaelis4 : RT @zyxbbhdks: che discorso da ragazzina bianca viziata. Superati i 14 anni non accetto da nessuno paragoni fra il 'not all men' e il razzi… -