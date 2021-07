Pagelle Monza-Juventus 1-2 | voti e tabellino amichevole 2021

(Di sabato 31 luglio 2021) Ledi, matchvalido per il ‘Trofeo Berlusconi’. La formazione bianconera si affida alle reti di Ranocchia (13?) e Kulusevski (53?) per vincere il test contro gli uomini di Stroppa che rientrano in partita nel finale grazie al sigillo di D’Alessandro che dà vigore al finale di partita. Buone indicazioni per Massimiliano Allegri che nei due tempi ha schierato una formazione sperimentale e dovrà ancora attendere prima di tornare ad avere a disposizione tutti i big del club. Reti: 13? Ranocchia, 53? Kulusevski, 88? D’Alessandro.(3-5-2): Di Gregorio 6.5; Sampirisi 5.5, ...

Advertising

gilnar76 : Pagelle Monza Juve Trofeo Berlusconi: bene Kulusevski nella ripresa #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… - ilbianconerocom : #MonzaJuve 1-2, PAGELLE: Soulé è un incanto, Allegri 'fisso' su Rabiot - junews24com : Pagelle #MonzaJuve: TOP e FLOP dopo il primo tempo ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Monza

Ed eccoci con ledel primo tempo di Juventus, sfida valevole per il Trofeo Berlusconi in scena all'U - Power Stadium. Prima di addentrarci nei giudizi della partita, coi voti ai migliori e ai peggiori ...(aggiornamento di Jacopo D'Antuono) Ledi Juventus/ Trofeo Berlusconi, i voti della partita (primo tempo) FINE DEL PRIMO TEMPO Squadre negli spogliatoi all' U - Power Stadium , dove la ...Le pagelle di Monza-Juventus 1-2, voti e tabellino dell'amichevole 2021 al Trofeo Berlusconi: migliori e peggiori in campo ...Juventus Monza, le pagelle: i voti del primo tempo del trofeo Berlusconi. Seconda amichevole precampionato per i bianconeri di Massimiliano Allegri ...