LIVE F1, GP Ungheria 2021 in DIRETTA: inizia il count-down verso le qualifiche, Verstappen centrerà la quinta pole di fila? (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.44 La Mercedes, anche questa mattina, ha confermato di essere prontissima a battagliare ad armi pari con la Red Bull. Ottimo T1 per le W12 ma, e questa è una notizia, performance di LIVEllo anche nella parte guidata 14.41 I TEMPI DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:16.826 6 2 Max Verstappen Red Bull Racing+0.088 5 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.229 54 Carlos SAINZ Ferrari+0.671 5 5 Charles LECLERC Ferrari+0.694 4 6 Lando NORRIS McLaren+0.946 4 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.091 4 8 Daniel RICCIARDO McLaren+1.116 5 9 Fernando ALONSO Alpine+1.166 2 10 ... Leggi su oasport (Di sabato 31 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.44 La Mercedes, anche questa mattina, ha confermato di essere prontissima a battagliare ad armi pari con la Red Bull. Ottimo T1 per le W12 ma, e questa è una notizia, performance dillo anche nella parte guidata 14.41 I TEMPI DELLA FP3 DISPUTATA QUESTA MATTINA 1 Lewis HAMILTON Mercedes1:16.826 6 2 MaxRed Bull Racing+0.088 5 3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.229 54 Carlos SAINZ Ferrari+0.671 5 5 Charles LECLERC Ferrari+0.694 4 6 Lando NORRIS McLaren+0.946 4 7 Sergio PEREZ Red Bull Racing+1.091 4 8 Daniel RICCIARDO McLaren+1.116 5 9 Fernando ALONSO Alpine+1.166 2 10 ...

