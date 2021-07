L’Antitrust ha multato due aziende assicurative dopo la segnalazione di Altroconsumo (Di sabato 31 luglio 2021) Altroconsumo ha raccolto le istanze dei consumatori e contribuito in modo decisivo alla decisione del Garante La compagnia assicurativa Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. e l’azienda incaricata al pagamento dei premi Previmedical – Servizi per Sanità Integrativa S.p.A. sono state sanzionate dall’Antitust rispettivamente per la somma di 5 milioni ed 1 milione di euro. Al L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 31 luglio 2021)ha raccolto le istanze dei consumatori e contribuito in modo decisivo alla decisione del Garante La compagnia assicurativa Intesa Sanpaolo RBM Salute S.p.A. e l’azienda incaricata al pagamento dei premi Previmedical – Servizi per Sanità Integrativa S.p.A. sono state sanzionate dall’Antitust rispettivamente per la somma di 5 milioni ed 1 milione di euro. Al L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

ValeDaRiz : RT @ilpost: L’Antitrust francese ha multato EssilorLuxottica per 125 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali - ilpost : L’Antitrust francese ha multato EssilorLuxottica per 125 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali -